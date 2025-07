Forino chiusura notturna dell' erogazione idrica

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna al Serbatoio a servizio del territorio del Comune di Forino dalle ore 22:00 di oggi 16 luglio alle ore 06:00 di domani 17. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: forino - chiusura - notturna - erogazione

