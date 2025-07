Timur Khizriev è un sopravvissuto. Il campione di MMA, le arti marziali miste, è stato colpito da cinque colpi di pistola sparati a bruciapelo. E’ ricoverato in ospedale dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico ma non è in pericolo di vita. Khizriev è stato attaccato alle spalle nel parcheggio di un condominio nella città russa di Makhachkala, da almeno due uomini, anche se la polizia è alla ricerca anche di una terza persona. La scena – terrificante – è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza.????????????????????????????? PFL?????????????? (18-0).??????????????????????????????????????????????????????????????. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il video terrificante dell’agguato al campione russo di Mma, colpito da cinque colpi di pistola