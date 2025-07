Belen Rodriguez si regala un trattamento viso specifico reidratante | la biorivitalizzazione Micro-iniezioni per una pelle di viso e collo rivitalizzata

U na sosta in studio medico, il tempo di qualche punturina. Belen Rodriguez, 40 anni e una pelle da copertina, ha condiviso nelle sue Instagram Stories il suo trattamento express viso e collo nel cuore dell’estate. Si tratta di una biorivitalizzazione: micro-iniezioni localizzate per restituire idratazione e luminositĂ alla pelle, rendendola piĂą resistente all’aggressione del sole e scongiurando il rischio ariditĂ al rientro. Chiara Ferragni struccata: il massaggio viso è autoironico X Leggi anche › Cos’è il Picotage, il trattamento di biorivitalizzazione hi-tech › Biorivitalizzazione viso: cos’è, come funziona e perchĂ© provarla La biorivitalizzazione come Belen Rodriguez. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Belen Rodriguez si regala un trattamento viso specifico, reidratante: la biorivitalizzazione. Micro-iniezioni per una pelle di viso e collo rivitalizzata

