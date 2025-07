Il mondo dei fumetti e delle serie dedicate a Superman sta vivendo un momento di grande innovazione, con la recente pubblicazione di “Superman Unlimited” #3 (2025). Questa nuova uscita introduce un’inedita interpretazione del Kryptonite, storicamente considerato l’antagonista principale dell’Uomo d’Acciaio. La narrazione approfondisce come questa sostanza, simbolo di vulnerabilitĂ per i Kryptoniani, possa essere ripensata come una risorsa potenzialmente benefica. la rivoluzione della kryptonite nel universo dc. una sostanza iconica reinterpretata come energia pulita. Da oltre ottant’anni, il Kryptonite è rappresentato come il punto debole di Superman e dei suoi alleati Kryptoniani. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Kryptonite cambia per sempre in un colpo di scena epico di dc