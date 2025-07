montecitorio question time con il ministro piantedosi

ROMA – Si svolgerĂ oggi, 16 luglio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risponderĂ a interrogazioni sul superamento delle criticitĂ relative a organico e mezzi del Corpo dei vigili del fuoco nella cittĂ di Verona e provincia (Boscaini – FI-PPE); sulle ulteriori iniziative in materia di sicurezza urbana (Ziello – LEGA); sul mancato intervento delle forze di polizia riguardo all’individuazione di Carla Zambelli in Italia, nonostante la segnalazione dell’Interpol (Bonelli – AVS). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

