Lazio malore per Sarri dopo l’allenamento | le sue condizioni

Momenti di apprensione questa mattina a Formello per Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio è stato ricoverato nella clinica Villa Mafalda in seguito a un malore accusato al termine dell’allenamento diretto nella mattinata di mercoledì 16 luglio. La notizia, riportata da La Repubblica e successivamente rilanciata da diverse fonti, ha subito generato preoccupazione tra i tifosi biancocelesti. La seduta si era svolta regolarmente, nell’ambito del ritiro pre-campionato della Lazio, che si sta tenendo proprio nel centro sportivo di Formello. Dopo la sessione, però, Sarri avrebbe avvertito un malessere e lo staff sanitario ha ritenuto opportuno accompagnarlo per accertamenti in una struttura privata della capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Lazio, malore per Sarri dopo l’allenamento: le sue condizioni

Sta benissimo, finché non smetteranno di dargli contro lo faranno campare 2500 anni. . . ", ha detto con un sorriso Cristina Mezzaroma, moglie di Claudio Lotito, rassicurando tutti sulle condizioni del presidente della Lazio. Dopo il malore accusato martedì

