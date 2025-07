Prosegue il rollout di Gemini su Wear OS; in rollout anche una novità di Google Home

Google sta continuando a portare Gemini sugli smartwatch Wear OS che, nel frattempo, guadagnano una novit√† legata all'app di Google Home. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net ¬© Tuttoandroid.net - Prosegue il rollout di Gemini su Wear OS; in rollout anche una novit√† di Google Home

In questa notizia si parla di: rollout - google - gemini - wear

Nuovo design in rollout per il widget Ricerca di App Google su Android - Google ha avviato il rollout di un nuovo design per il widget Ricerca di App Google: la scorciatoia personalizzata viene ora enfatizzata.

Il nuovo carosello per la selezione del calendario è in rollout su Google Calendar - Il nuovo selettore del calendario in cui salvare un evento è finalmente disponibile per tutti su Google Calendar.

Google Messaggi migliora con funzioni in rollout o in via di sviluppo - Una nuova funzione antispam è in rollout su Google Messaggi che nasconde ben tre novità in via di sviluppo.

Google Gemini inizia il rollout sugli smartwatch Wear OS #AI #Android #AssistenteAI #Google #GoogleGemini #IntelligenzaArtificiale #Novità #OnePlus #Samsung #Smartwatch #TechNews #WearOS #Wearables #Xiaomi https://ceotech.it/google-gemini-inizi Vai su X

Google potenzia Wear OS e Cerchia e cerca con queste nuove funzioni appena annunciate Vai su Facebook

Google Gemini inizia il rollout sugli smartwatch Wear OS; Google Gemini sbarca ufficialmente su Wear OS: il nuovo chatbot IA prende il posto di Assistant; Google porta da oggi Gemini su Wear OS e ulteriori miglioramenti per Cerchia e cerca.

Gemini debutta su Wear OS: aggiornamento in arrivo per Samsung, Pixel e altri - Google è pronto a rilasciare Gemini per gli smartwatch con Wear OS: da Pixel a Samsung (compresi Galaxy Watch 8), fino a Xiaomi. msn.com scrive

Google sostituisce Assistant con Gemini sugli smartwatch - Google Gemini sta iniziando a raggiungere un numero sempre maggiore di utenti Wear OS tramite aggiornamento nel Play Store. Come scrive androidiani.com