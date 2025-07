Dimensionamento scolastico recuperati 80 dirigenti scolastici e DSGA per il 2026 27 DECRETO

Nell'anno scolastico 202627 ci saranno meno tagli del previsto. Lo avevamo annunciato dopo la riunione dell'11 giugno sul dimensionamento scolastico. Oggi la conferma dal decreto n. 124 del 30 giugno, firmato dai ministri Valditara e Giorgetti, che modifica il decreto 1272023. L'articolo Dimensionamento scolastico, "recuperati" 80 dirigenti scolastici e DSGA per il 202627. DECRETO .

Dimensionamento scolastico, recuperati 80 dirigenti scolastici e DSGA per il 2026/27. DECRETO; Scuole, la Regione ha deciso i tagli reggini anche senza la Metrocity: ecco quali.

Dimensionamento scolastico. Leo: la Puglia non dovrà ridurre le autonomie nel prossimo anno - Approvato il decreto ministeriale che sancisce la non necessità per la Puglia di ridurre il numero di autonomie nel prossimo anno in sede di dimensionamento ... Segnala corrieresalentino.it

Dimensionamento scolastico in Puglia, confermati 565 istituti: "Nessun taglio per il 2026/27" - L'assessore Sebastiano Leo annuncia: "Possiamo gestire più serenamente e senza tagli il dimensionamento, fermo restando il malcontento degli anni precedenti che ci hanno visto in prima linea contro qu ... Scrive baritoday.it