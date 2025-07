Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ricoverato in ospedale per un malore

Preoccupazione in casa biancoceleste per accaduto nelle scorse ore a Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio, dopo l’allenamento, ha avvertito un malore che ha reso necessario il ricovero in clinica per gli accertamenti del caso. MALORE PER IL TECNICO DELLA LAZIO MAURIZIO SARRI: COSA È SUCCESSO Prima di iniziare l’allenamento odierno a Formello, il trainer si è sentito poco bene richiamando l’attenzione dei sanitari che lo hanno immediatamente trasportato in clinica, a Villa Mafalda, con la quale la Lazio è convenzionata, per tutti gli accertamenti di rito. Con lui anche il ds Angelo Fabiani. Al momento non si conoscono ancora le condizioni del tecnico biancoceleste, anche se non è da escludere che possa essersi trattato di un colpo di calore. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ricoverato in ospedale per un malore

