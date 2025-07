Viabilità intorno al Campo Polivalente “San Pio”, lavori da 1 miln.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un milione di euro per potenziare e riqualificare le strade cittadine che orbitano intorno al Campo polivalente San Pio da Pietrelcina. L’intervento, realizzabile grazie ai fondi Fsc reperiti dall’Amministrazione Nargi, si inserisce nella strategia di riqualificazione urbana avviata con la realizzazione dell’impianto polivalente in questione, per potenziare la presenza di servizi alla cittadinanza nel quartiere di San Tommaso. Le strade oggetto della prevista riqualificazione saranno via Papa Giovanni XXIII, via Padre Pio da Pietrelcina, via Manlio Rossi Doria e via Antonio Tedeschi, che costituiscono l’ossatura viaria principale di accesso e servizio al nuovo impianto polivalente in corso di realizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

