Siamo pronti ad alzare il sipario sulla quindicesima edizione del Rally di Estonia, ottavo appuntamento del Mondiale WRC 2025. Sullo sterrato di Tartu ci attende una tappa di estrema importanza, per una stagione che sembra non avere un padrone. La classifica generale, dopotutto, vede al comando il britannico Elfyn Evans con 150 punti e sole 9 lunghezze di vantaggio sul part-timer Sebastien Ogier, quindi terza posizione per il padrone di casa Ott Tanak con 138 punti, quarto il finlandese Kalle Rovanpera con 117, mentre è quinto il belga Thierry Neuville con 96. Il programma della gara baltica scatterĂ nella giornata di giovedì con lo shakedown all’alba, prima della prova speciale numero 1 la “Visit Estonia Tartu vald 1” di 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il Rally d’Estonia potrebbe dare una svolta ad una classifica generale quanto mai combattuta