Terni arrestate due minorenni per spaccio di sostanze stupefacenti | esito ‘sorprendente’ per quantità e tipologia

“Un esito sorprendente per quantità e tipologia di sostanze stupefacenti rinvenute”. I carabinieri di Terni hanno arrestato due minorenni per detenzione ai fini di spaccio e ricettazione in concorso. I militari, a tal proposito, ricostruiscono ciò che è avvenuto nella serata di domenica 13 luglio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni, immigrato esce dal carcere e viene rimpatriato in Tunisia. Giro di vite della Questura a tutela della sicurezza in città - La Questura di Terni ha eseguito l’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino tunisino di 30 anni, con numerosi precedenti per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Si legge su corrieredellumbria.it