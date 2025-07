Colpo di calore | come prevenirlo con l’alimentazione corretta

Durante i caldi mesi estivi è necessario prestare particolare attenzione alla propria salute, poichĂ© scompensi della pressione e colpi di calore possono essere dietro l’angolo. Il sesso femminile è particolarmente suscettibile agli Heat stroke (o colpi di calore) a causa di cambiamenti ormonali e fisiologici che possono influenzare la termoregolazione del corpo umano. Questi colpi di calore si verificano quando la temperatura del corpo supera i 40 °C e il corpo non riesce piĂą a disperdere il calore, generando così sintomi come vertigini, nausea e, nei casi piĂą gravi, anche perdita di coscienza. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Colpo di calore: come prevenirlo con l’alimentazione corretta

Colpo di calore mentre lavora sul tetto: task force per soccorrere l’operaio - Fano, 26 giugno 2025 – Lavorava ai pannelli solari sul tetto di un capannone della Profilglass: il fortissimo caldo di ieri, intorno alle 15, gli ha causato un malore.

L’incubo colpo di calore, il vademecum di Filippo Galbiati: “A rischio pure sani e giovani. Ecco i sintomi e cosa fare” - Milano, 2 luglio 2025– Lunedì le quattro sale operative dell’Areu hanno gestito quasi 4.300 richieste di soccorso sanitario, il 15% più di una settimana prima e oltre duemila classificate come “medico acuto”, la categoria in cui rientrano i malori legati all’ondata di calore, soprattutto dall’area metropolitana di Milano.

Carlos Santana ricoverato d’urgenza per disidratazione e colpo di calore a San Antonio - Un episodio di preoccupazione ha coinvolto Carlos Santana, il rinomato musicista messicano di 77 anni, che martedì 22 aprile è stato sottoposto a un ricovero d’urgenza presso un ospedale di San Antonio, Texas.

