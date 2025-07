Stelle di Fuoco torna a Cinecittà World: il più grande show piro-musicale dell’estate accende il cielo sopra il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma per due week-end all’insegna delle emozioni. Fuochi fino a 250 metri d’altezza, visibili a oltre 10 km di distanza, con una potenza luminosa pari a 300.000 lampadine: a Cinecittà World ( qui il sito web ufficiale ) torna Stelle di Fuoco, lo show piro-musicale più atteso dell’estate, che per due weekend consecutivi, dal 18 al 20 e dal 25 al 27 luglio, accende il cielo sopra il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma. Ogni sera fuochi d’artificio e musica si fondono in un’esplosione di emozioni capace di far sognare adulti e bambini, dando vita a uno spettacolo straordinario tra coreografie luminose, effetti speciali inediti e una potenza visiva da record. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Cinecittà World si accende con Stelle di Fuoco, il più grande show piro-musicale dell’estate