Siria l’esercito israeliano continua a colpire le forze governative di al-Sharaa

Il ministro della Diaspora israeliana, Amichai Chikli, ha invocato l'eliminazione del leader siriano L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Siria, l’esercito israeliano continua a colpire le forze governative di al-Sharaa

Siria, l’esercito di Israele colpisce Damasco: «Un messaggio al regime» – Il video - L’esercito di Israele colpisce Damasco. L’Idf ha fatto sapere su Telegram di aver colpito una zona con un raid vicino alla capitale della Siria.

L'esercito israeliano colpisce infrastruttura militare in Siria: un civile ucciso - L'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito un' infrastruttura militare in Siria. Si tratta, si legge in una dichiarazione, di "un sito militare, cannoni antiaerei e infrastrutture missilistiche terra-aria.

In meno di 48 ore l'esercito israeliano ha compiuto oltre 26 massacri. Almeno 300 palestinesi sono stati assassinati dallo Stato terrorista di Israele.

Qui, il mio articolo di questa mattina pubblicato sul quotidiano L'Altravoce, diretto da @alebarbano: "Bibi pronto al summit con Trump" Il premier israeliano chiederà carta bianca per eventuali nuovi attacchi all'#Iran. Al centro dell'incontro la questione della gue

Israele uccide un alto comandante di Hamas. Scricchiola la maggioranza di Netanyahu; Israele bombarda la Siria, la occupa e lavora per dividerla; Israele bombarda la Siria 480 volte in 48 ore. Al Jolani: “Il mondo non ha più nulla da temere” - Generale iraniano: Gli Usa addestrano l'Isis per attaccare in Iraq.

Israele attacca la Siria: bombardato il palazzo presidenziale a Damasco - Il ministro Katz: "Gli attacchi più duri sono iniziati". Da msn.com

Israele ha bombardato il ministero della Difesa siriano, a Damasco - Un primo attacco con droni ha colpito l’ingresso dell’edificio, e poco dopo sono seguiti bombardamenti ... Secondo ilpost.it