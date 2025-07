Su punizione al volo e di testa | CR7 segna in tutti i modi in Arabia!

Cristiano Ronaldo continua ad essere determinante anche in Arabia Saudita. Questa stagione, con l'Al Nassr, ha segnato 25 gol in campionato. Guarda la top 10 delle reti segnate quest'anno da CR7. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Su punizione, al volo e di testa: CR7 segna in tutti i modi in Arabia!

