La Forza della Perseveranza | il manuale di Francesco Galardo che insegna a non mollare

“La Forza della Perseveranza”, un manuale pratico e motivazionale pensato per imprenditori, manager e giovani in cerca di un orientamento concreto”: parla Francesco Galardo, imprenditore.. “In un’epoca dominata dalla volatilità e dalla rincorsa ai risultati immediati, riscoprire il valore della perseveranza significa recuperare il vero fondamento di ogni successo duraturo. È con questa consapevolezza che ho deciso di scrivere “La Forza della Perseveranza”, un manuale pratico e motivazionale pensato per imprenditori, manager e giovani in cerca di un orientamento concreto”: parla Francesco Galardo, imprenditore. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “La Forza della Perseveranza”: il manuale di Francesco Galardo che insegna a non mollare

In questa notizia si parla di: perseveranza - forza - manuale - francesco

Nella logica della gratuità; Papa sui migranti: è la tragedia più grande dopo la II Guerra mondiale; La Forza della Perseveranza: il manuale di Francesco Galardo che insegna a non mollare.

“La Forza della Perseveranza”: il manuale di Francesco Galardo che insegna a non mollare - "La Forza della Perseveranza", un manuale pratico e motivazionale pensato per imprenditori, manager e giovani in cerca di un orientamento concreto": parla Francesco Galardo, imprenditore ... Da 361magazine.com

“La Forza della Perseveranza”: il libro che racconta il cuore dietro l’impresa di Francesco Galardo - Un libro che unisce biografia e ispirazione, pensato per chi cerca strumenti concreti e motivazione per affrontare le sfide della vita e del lavoro ... affaritaliani.it scrive