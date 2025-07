Cuba la ministra del Lavoro | Qui non esistono mendicanti sono travestiti E si dimette dopo le polemiche

La ministra del Lavoro cubana, Marta Elena FeitĂł, si è dimessa dopo aver dichiarato davanti al Parlamento che sull’isola non ci sono “ mendicanti “, ma persone “ travestite ” da indigenti. “Quando guardi le loro mani, guardi i vestiti che indossano quelle persone, sono travestiti da mendicanti, non sono mendicanti. Non ci sono mendicanti a Cuba ” sono queste le dichiarazioni che hanno scatenato un’accesa polemica da parte di tutte le forze politiche del Paese. La ministra è stata rimproverata pubblicamente anche dal presidente Miguel DĂ­az-Canel, che ha criticato la sua mancanza di sensibilitĂ . In un comunicato letto la scorsa notte, durante il telegiornale della tv di Stato, il governo ha annunciato che FeitĂł ha rassegnato le dimissioni dopo aver riconosciuto “errori” nel suo discorso a una commissione dell’ Assemblea nazionale del potere popolare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cuba, la ministra del Lavoro: “Qui non esistono mendicanti, sono travestiti. E si dimette dopo le polemiche

