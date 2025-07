Abbiamo aspettato per anni i Maneskin e ora la reunion imminente sembra diventata indispensabile

Si vocifera, nelle ultime ore, la possibilità di una reunion imminente dei Maneskin. Ecco perché le condizioni per una ritorno a breve sono difficili: dal tour di Damiano agli impegni degli altri membri del gruppo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: maneskin - reunion - imminente - abbiamo

Damiano David non chiude le porta ad una reunion dei Maneskin - Damiano David ha rivelato che non esclude un ritorno con i Maneskin, ma ha detto che dovranno esserci delle condizioni da rispettare L'articolo Damiano David non chiude le porta ad una reunion dei Maneskin proviene da Il Difforme.

I Maneskin pronti alla reunion: tutto quello che sappiamo - A meno di un anno dalla pausa annunciata, i Maneskin sembrano pronti a tornare insieme. E a confermarlo, con parole piuttosto chiare, è proprio Damiano David, frontman della band: " Una riunione? Solo a una condizione: dobbiamo essere tutti ben riposati.

Tempo di reunion per i Måneskin? Cosa ha detto Damiano David - Måneskin reunion? Sì, ma solo se sarà autentica. I Måneskin potrebbero tornare. Dopo mesi di percorsi solisti e vite che si sono separate artisticamente, Damiano David ha aperto pubblicamente alla possibilità di una reunion della band che ha fatto ballare mezza Europa (e non solo).

Abbiamo aspettato per anni i Maneskin e ora la reunion imminente sembra diventata indispensabile.

Maneskin, Damiano David e la reunion: “Ecco quando accadrà” - Damiano David rompe il silenzio e rivela quando avverrà la reunion della rock band. donnaglamour.it scrive

Perché il ritorno dei Måneskin è ancora un sogno (e un'affare) per tutti - Damiano ha già dichiarato più volte che considererà la reunion solo quando sentiranno di poterla vivere “come un gioco, non come un lavoro”. Lo riporta msn.com