Juventus Next Gen | primo allenamento della stagione per i bianconeri di Brambilla Chi sale dalla Primavera diversi nuovi acquisti presente anche Claudio Chiellini – GALLERY

Juventus Next Gen: primo allenamento della stagione per i bianconeri di Brambilla: tutte le FOTO e alcune novità . È ufficialmente iniziata la stagione 202526 per la Juventus Next Gen, con il raduno dei giovani bianconeri agli ordini di Massimo Brambilla, tecnico della squadra, e sotto la supervisione del direttore sportivo Claudio Chiellini. I ragazzi della Next Gen hanno preso parte al primo giorno di allenamenti presso l’ Allianz Training Center di Vinovo, pronti ad affrontare una stagione ricca di sfide in Serie C e nelle competizioni giovanili. Juventus Next Gen, ecco gli ex Primavera presenti e tutti i volti nuovi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen: primo allenamento della stagione per i bianconeri di Brambilla. Chi sale dalla Primavera, diversi nuovi acquisti, presente anche Claudio Chiellini – GALLERY

Next Gen | Le date della ripartenza La stagione 2025/2026 della Juventus Next Gen, agli ordini di Massimo Brambilla, è pronta a iniziare. Per domani, mercoledì 16 luglio, è in programma il raduno dei bianconeri presso l'Allianz Training Center di Vinovo. Cent Vai su Facebook

Juventus Next Gen: inizio del ritiro e due amichevoli già fissate. Le avversarie e tutte le date da segnarsi per i bianconeri di Brambilla - Già stabilite due amichevoli: queste sono state rese note nel comunicato Sta per cominciare la stagione della Juventus Next Gen. Da juventusnews24.com

Juventus Next Gen, domani il raduno. Già fissati due test amichevoli - La stagione 2025/2026 della Juventus Next Gen, agli ordini di Massimo Brambilla, è pronta a iniziare. tuttojuve.com scrive