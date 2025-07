Heresy e Al Progredire della Notte l’estate è horror con CG Entertainment

L’estate si fa più fredda e inquietante grazie a CG Entertainment che, con il suo rinnovato servizio di streaming CG TV Streaming, offre agli appassionati di horror due titoli imperdibili. Dal 17 luglio arrivano online Heresy, un folk horror nordeuropeo di Didier Konings già applaudito in importanti festival internazionali come Rotterdam e Sitges 2024, e Al progredire della notte, la nuova opera del regista italiano Davide Montecchi che, dopo l’uscita nelle sale a gennaio 2025, torna a far parlare di sé per la sua atmosfera spiritica e claustrofobica. Gli iscritti a CG TV potranno approfittare di una promozione speciale, ovvero noleggiare entrambi i film gratuitamente, fino ad esaurimento disponibilità e comunque entro il 30 luglio, semplicemente registrandosi sul sito ufficiale. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Heresy e Al Progredire della Notte, l’estate è horror con CG Entertainment

In questa notizia si parla di: horror - heresy - progredire - notte

