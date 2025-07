Carboni Inter fissate le visite mediche con il Genoa | svelata la data

Carboni Inter, le ultime sul futuro del talento argentino dei nerazzurri dopo il gol realizzato nel Mondiale per Club. I dettagli. Valentin Carboni, trequartista classe 2005, è pronto a intraprendere una nuova avventura in Serie A con il  Genoa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giovane argentino svolgerĂ le visite mediche con il club rossoblĂą nella giornata di domani, 17 luglio, per poi raggiungere la squadra in ritiro a Moena. Un prestito secco dall’Inter al Genoa. L’ Inter ha deciso di cedere Carboni al Genoa con la formula del prestito secco, senza diritto di riscatto. Tuttavia, come sottolineato da Sky Sport, l’accordo prevede che l’Inter verserĂ al Genoa dei bonus legati alle presenze del giocatore in rossoblĂą, fino a un massimo di un milione di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carboni Inter, fissate le visite mediche con il Genoa: svelata la data

