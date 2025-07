Degrado e incertezze sull’area ex Mellin | il Tribunale annulla l’asta e si riapre la ferita di via Galilei

Carnate (Monza Brianza) – Tutta da rifare l' asta giudiziaria del Tribunale di Monza dell'area ex Mellin. E si riapre la ferita del degrado portato dall' edificio abbandonato di via Galilei ormai da quasi un quarto di secolo dall'azienda della nota marca di prodotti per l’infanzia che aveva chiuso i battenti nel 2002 dopo ben trent’anni di presenza sul territorio. Lo scorso autunno una società , che sarebbe riconducibile alla precedente proprietà della struttura, aveva vinto l'asta per 1,1 milioni di euro, 300mila euro in più della somma base richiesta per l'aggiudicazione. L'imprenditore ha versato il previsto anticipo del 10%, ma poi non ha versato il saldo previsto per legge entro 120 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Degrado e incertezze sull’area ex Mellin: il Tribunale annulla l’asta e si riapre la ferita di via Galilei

In questa notizia si parla di: degrado - area - mellin - tribunale

Asi diffida Pufin su ex Olivetti: "Polemica per mascherare lo stato di degrado dell'area" - Prosegue il braccio di ferro a distanza tra il Consorzio Asi e la Pufin. Motivo dello scontro l'area davanti all'ex stabilimento Olivetti, dove nei giorni scorsi è stata scoperta una targa a Roberto Olivetti con l'intitolazione di un largo in un'area che Pufin ritiene di sua proprietà .

La zona industriale di Catania tra investimenti e degrado: "Così utilizzeremo i 50 milioni per il recupero dell'area" - STMicroelectronics, Pfizer, Zoetis, 3Sun, Leonardo, F.lli di Martino Spa, Nicolosi Trasporti, Sibeg, Sole-Parmalat.

Ossa esposte e degrado al Cimitero Monumentale di Napoli: Carabinieri sequestrano area - Ossa umane lasciate all’aperto, rifiuti, incuria e degrado. È il triste scenario che ha portato questa mattina, martedì 29 aprile, al sequestro di un’area del Cimitero Monumentale di Napoli da parte dei Carabinieri.

Degrado e incertezze sull’area ex Mellin: il Tribunale annulla l’asta e si riapre la ferita di via Galilei; Ex Mellin di Carnate, il polo industriale aggiudicato all’asta giudiziaria per 1,1 milioni di euro.

Degrado e incertezze sull’area ex Mellin: il Tribunale annulla l’asta e si riapre la ferita di via Galilei - Non sarebbe stato perfezionato il pagamento per la vendita disposta dal Tribunale di Monza dell’area abbandonata ormai un quarto di secolo fa dalla nota azienda di prodotti per l’infanzia ... Lo riporta msn.com

Ex Mellin di Carnate, il polo industriale aggiudicato all’asta ... - Aggiudicata all'asta giudiziaria del Tribunale di Monza per 1,1 milioni di euro l'area ex Mellin al confine con Usmate Velate. Da ilgiorno.it