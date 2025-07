Tchatchoua Inter, le ultime sul futuro dell’esterno del Verona nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. I dettagli. L’ Inter continua a monitorare il mercato con grande attenzione, e un nome che è stato rilanciato nelle ultime ore è quello di Jackson Tchatchoua, esterno del Verona, in vista di un possibile rinforzo per la fascia destra. La notizia è stata ripresa dal quotidiano veronese L’Arena, che ha sottolineato come il club gialloblĂą valuti il camerunese non meno di dieci milioni di euro. Una cifra che, sebbene considerevole, sarebbe comunque sostenibile per il club nerazzurro, qualora si concretizzasse la cessione di Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tchatchoua Inter, si raffredda la pista per l’esterno: il prezzo non è un problema, le possibili cifre