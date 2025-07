A Grottaglie lo stabilimento per l’aereo più grande del mondo

Tarantini Time Quotidiano In merito alla notizia della nascita, a Grottaglie, di uno stabilimento per la realizzazione dell’aereo più grande del mondo, il Sindaco Ciro D’Alò dichiara: “Grottaglie si conferma città attrattiva per grandi progetti. L’aereo più grande del mondo sarà realizzato proprio nella città della ceramica, con un nuovo stabilimento RADIA che sorgerà nei pressi dell’aeroporto. Un progetto che inorgoglisce me e la mia comunità. Abbiamo già avuto, come Amministrazione comunale, un’interlocuzione con l’azienda e ne seguiranno altre nei prossimi mesi, al fine, anche, di coinvolgere i diversi stakeholders del territorio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

