Ciclista travolto da un’auto | grave un 74enne di Arpino

Un grave incidente si è verificato poco dopo le 13:00 di oggi, all’uscita della Strada Regionale 214 nel territorio comunale di Castelliri. Un ciclista, un uomo di 74 anni residente ad Arpino, è stato investito da un’autovettura condotta da una donna di 78 anni, anche lei residente a Castelliri. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

