Carenze igieniche sospesi un bar e un ristorante

Tarantini Time Quotidiano Continuano i controlli della Polizia di Stato sia nel capoluogo che lungo la litoranea salentina meta in questo periodo dell’anno di tanti turisti. I poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, coadiuvati dal personale del SIAN del Dipartimento Prevenzione dell’ASL di Taranto, hanno effettuato mirati controlli in numerose strutture ricettive della provincia jonica al fine di verificare il rispetto delle norme che regolano la somministrazione di alimenti e bevande. L’ispezione in un bar sito al quartiere Tamburi ha fatto emergere gravi carenze igienico sanitarie e un carente approvvigionamento idrico tali da disporre l’immediata sospensione dell’attivitĂ sino al ripristino delle idonee condizioni igieniche. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Carenze igieniche, sospesi un bar e un ristorante

