Pioli vs Allegri la stoccata del tecnico della Fiorentina in conferenza

Stefano Pioli risponde a Massimiliano Allegri e, nella sua prima conferenza stampa da allenatore della Fiorentina, lancia una stoccata al collega del Milan. “Ho visto che Allegri non ci ha messo tra le candidate per la Champions. L’ho già scritto sulla lavagna ai miei giocatori, vediamo.”, ha detto Pioli in occasione della sua presentazione ufficiale. Il tecnico è apparso molto motivato per questa sua seconda avventura sulla panchina dei viola, una società e una tifoseria cui è da sempre particolarmente legato. “Ho voglia di sfida altrimenti avrei fatto scelte diverse, potevo fare una scelta molto più comoda ma non era quella che volevo in questo momento”, ha rimarcato Pioli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pioli vs Allegri, la stoccata del tecnico della Fiorentina in conferenza

