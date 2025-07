Oltre 35 milioni di transiti e più di mille incidenti rilevati Un anno di attività per la Centrale radio operativa della Polizia

Più di 35 milioni di transiti veicolari monitorati e quasi tre milioni di ore video registrate attraverso i 331 occhi elettronici. Sono questi i numeri registrati nell’ultimo anno dalla Centrale radio operativa della Polizia locale, con dati aggiornati a oggi, 16 luglio: un anno preciso di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

