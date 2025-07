Controllo del territorio due arresti e una denuncia

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato due casertani, di 28 e 48 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato un 21enne, originario di Caserta, per il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Nell’ambito dei controlli del territorio, poliziotti della Squadra Volante, nei giorni scorsi, hanno controllato nella zona Ercole di Caserta due persone all’interno di un’auto, che si muovevano con fare “sospetto”. Sono stati perquisiti e, nella disponibilitĂ dei due, sono stati trovati numerose dosi di cocaina e crack, oltre a 500 Euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Controllo del territorio, due arresti e una denuncia

