Vende auto con telaio contraffatto | nei guai una nota concessionaria

Nei giorni scorsi la polizia ha denunciato un 26enne di Marigliano, per riciclaggio, contraffazione ed utilizzo di sigilli dello Stato. In particolare, gli agenti di Nola, durante un servizio di polizia giudiziaria, hanno proceduto al controllo di due autovetture immatricolate in Italia ed in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: vende - auto - telaio - contraffatto

