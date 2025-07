Unicredit Giorgetti risponde all’Ue | Concorrenza bellissima ma sicurezza nazionale è una cosa seria

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, parlando in Transatlantico alla Camera, ha ribadito che la posizione italiana sul caso Unicredit-Bpm sarà illustrata alla Commissione Ue riprendendo integralmente le motivazioni fornite dal Tar: «Noi riteniamo di aver avuto soddisfazione dai giudici e quelle motivazioni dei giudici sono quelle che diremo esattamente alla Commissione Europea». Ha poi sottolineato come la direzione generale della concorrenza dell’Unione, pur svolgendo un ruolo importante, rischi di trascurare il contesto attuale: «La dg competition tutela la concorrenza, che è una bellissima cosa, ma forse non si sono accorti che c’è una guerra in questo momento in Europa, quindi gli Stati difendono altre cose che non sono soltanto la concorrenza». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Unicredit, Giorgetti risponde all’Ue: «Concorrenza bellissima, ma sicurezza nazionale è una cosa seria»

Giorgetti, Unicredit con Banco Bpm fa ciò che vuole - "No, fanno quello che vogliono". Così Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle finanze, risponde a chi gli chiede se il governo possa essere contento all'ipotesi che Unicredit alla fine rinunci all'Ops su Banco Bpm.

Giancarlo Giorgetti: Golden Power su Unicredit e Banco Bpm, valutazioni in corso - "Bruxelles ha delle competenze in materia bancaria di concorrenza. Sulla sicurezza nazionale decide lo Stato italiano e non l'Europa fino a questo momento".

Unicredit e quel segnale di Giorgetti alle banche - Il rapporto tra economia e politica è fatto di sguardi, di parole, di segnali; quelle del ministro all’Economia Giancarlo Giorgetti, pronunciate ieri mattina alla 58esima riunione annuale della Banca di sviluppo asiatica (Adb), a proposito dell’offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco Bpm, solo all’apparenza possono sembrare ciò che vorrebbero significare.

