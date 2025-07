Edilizia green UniBg e Regione Lombardia insieme per promuovere l’economia circolare

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, di concerto con l’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, un accordo di collaborazione con l ‘Università degli Studi di Bergamo. L’obiettivo è definire percorsi di ricerca applicata nel settore edilizio volti a individuare metodi integrati di ‘Life Cycle Thinking’ (LCt), un approccio che valuta l’impatto ambientale di un prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita. In particolare, si vuole favorire la transizione ecologica in questo comparto integrando, in un’ottica di sostenibilità , anche performance strutturali legate alla sicurezza degli edifici, tra cui il rischio sismico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Edilizia green, UniBg e Regione Lombardia insieme per promuovere l’economia circolare

In questa notizia si parla di: regione - lombardia - edilizia - green

Voti ai manager di Ats e Asst, ci furono errori. Ora Regione Lombardia corre ai ripari - Era il 20 dicembre 2024 quando furono rese pubbliche le valutazioni per i dirigenti sanitari della Lombardia riferite all’anno precedente.

Ospedali di Sondrio e Sondalo dimenticati da Regione Lombardia: il Pd chiede risposte concrete - Due interrogazioni presentate dal gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione Lombardia, a primo firmatario Carlo Borghetti, e condivise con la segreteria provinciale del Pd di Sondrio, riaccendono i riflettori sui problemi cronici che colpiscono la sanità pubblica in provincia di.

Trasporto pubblico locale: da Regione Lombardia 53milioni per la Bergamasca - Bergamo. Uno stanziamento complessivo di 671 milioni di euro a favore delle Agenzie del trasporto pubblico locale della Lombardia.

Edilizia green, accordo tra Regione Lombardia e Università di Bergamo; Edilizia green, accordo tra Regione Lombardia e Università di Bergamo; Nuovi limiti per caldaie a biomassa in Lombardia, regole in vigore dal 15 ottobre 2027.

Edilizia green, accordo tra Regione Lombardia e Università di Bergamo - ] ... Si legge su ecodallecitta.it

Case green: Lombardia, nel 2023 sostituiti 3000 impianti termici - 000 famiglie di sostituire gli impianti termici civili più inquinanti con impianti a biomassa a basse ... Lo riporta ansa.it