Stevie Wonder | Sono cieco per davvero | VIDEO

Durante un concerto a Cardiff Stevie Wonder ha voluto spiegare di essere cieco veramente: non ha mai fatto finta, seppur molta gente non gli crede

Stevie Wonder compie 75 anni, genio della soul music che ha dato voce al futuro - (Adnkronos) – Stevie Wonder compie oggi 75 anni. E se c'è un artista capace di attraversare i decenni, le mode e le battaglie civili con la stessa intensità creativa e umana, è proprio lui.

Stevie Wonder in concerto del ’70 a Perugia tra brani iconici e domande degli studenti - Da martedì 13 maggio, in occasione del settantacinquesimo compleanno di Stevie Wonder, Rai Teche propone agli spettatori su RaiPlay la trasmissione “Incontro con Stevie Wonder”.

