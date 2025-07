Variante della Tremezzina | i lavori ripartono a settembre

Si è svolto questa mattina presso la Prefettura di Como un importante incontro di aggiornamento sullo stato dei lavori della Variante della Tremezzina. L’appuntamento, promosso dal Prefetto Corrado Conforto Galli e dal Presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca, ha riunito. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: variante - tremezzina - lavori - ripartono

Tremezzina, si teme il caos: variante e ferrovia chiusa, il caso arriva in Parlamento - Tremezzina (Como) – I lavori della V ariante della Tremezzina sono ripresi anche se molto lentamente anzi troppo per Azione, il partito di Carlo Calenda, che ha presentato un’interrogazione parlamentare sull’opera chiamando in causa direttamente il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

Variante della Tremezzina ferma: “Governo Meloni indifferente ai destini dell'opera" - "Il Governo Meloni dimostra ancora una volta di essere del tutto indifferente alle condizioni del lago di Como e delle sue comunità .

Variante della Tremezzina, piccoli passi avanti: ripresi gli scavi a Colonno, ma a Griante tutto fermo; Variante della Tremezzina, riprendono gli scavi in galleria; VARIANTE TREMEZZINA, ANAS: I LAVORI NON SI SONO MAI FERMATI.

Variante della Tremezzina, è l’ora delle risposte: nuova riunione in prefettura - Sulla variante della Tremezzina resta un grande punto interrogativo. Da espansionetv.it

Variante Tremezzina praticamente ferma. E intanto il Gottardo vola, che lezione dagli svizzeri - Nonostante i problemi, l’Ustra dice: «I tempi di consegna saranno rispettati» Per un’infrastruttura - Scrive laprovinciadicomo.it