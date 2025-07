Calcio Modric | Il Milan non può accontentarsi della mediocrità

Roma, 16 lug. (askanews) – “Volevo restare in Europa, nel calcio che conta”. Tutto qui? No, c’è di piĂą. Molto di piĂą nella scelta Milan. Luka Modric, 40 anni tra meno di due mesi, sta iniziando in questi giorni la sua nuova avventura, quella in rossonero dopo che col Real Madrid è diventato una leggenda. Difficile cambiare maglia e vita dopo la gloriosa e lunghissima esperienza in Liga: “Da bambino guardavo molto la Serie A e il Milan era la mia squadra preferita anche perchĂ© c’era il mio idolo, Boban. Avevo altre offerte, ma quando mi ha chiamato il Milan per me era chiaro. Lo volevo dal primo minuto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Calcio, Modric annuncia l’addio al Real: “Hala Madrid” - Roma, 22 mag. (askanews) – “Cari madridisti, è arrivato il momento. Il momento che non avrei mai voluto arrivasse, ma così è il calcio, e nella vita tutto ha un inizio e una fine… Sabato giocherò la mia ultima partita al Santiago Bernabéu.

Ral Madrid, Bellingham per l’addio di Modric: «Grato di essere stato tuo compagno di squadra. Sei ciò che c’è di bello nel calcio» - Ral Madrid, Bellingham per l’addio di Modric: «Grato di essere stato tuo compagno di squadra. Sei ciò che c’è di bello nel calcio» Con un lungo messaggio pubblicato sui suoi profili social, Jude Bellingham ha salutato il suo attuale, futuro ex, compagno di squadra Luka Modric che ha annunciato l’addio al Real Madrid.

Cafu: “Modric? Un colpo da Milan. Un leader con il calcio nel sangue” - Marcos Cafu, ex terzino rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista sul nuovo Milan di Massimiliano Allegri ed Igli Tare

