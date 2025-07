I cani recuperati dai combattimenti clandestini sono pericolosi? La storia di Alba Goccia Brodo e Sugo

Quattro Pitbull destinati ai combattimenti clandestini sono stati sequestrati a un "dog fighter" grazie a un'operazione congiunta tra le Forze dell'ordine e la magistratura che ha affidato alla Fondazione Cave Canem la custodia giudiziaria degli animali. Mirko Zuccari, istruttore cinofilo che segue il loro percorso riabilitativo ci parla di questi animali e dei tanti che dopo traumi così importanti riescono a mostrare il lato migliore del loro carattere: "Sono cani, i più, che hanno una grande motivazione affiliativa nei confronti delle persone". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quattro cani salvati dai combattimenti clandestini: la rinascita di Alba, Goccia, Brodo e Sugo - Quattro cani vittime di combattimenti clandestini sono stati salvati e affidati alla Fondazione Cave Canem: ora ricevono cure e iniziano un lungo e faticoso percorso di riabilitazione per riprendersi da una vita fatta di violenza e maltrattamenti.

