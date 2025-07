Manfredi Catella chi è il presidente di Coima re del mattone di Milano

Livornese, classe 1968, con uno dei suoi progetti più importanti della carriera ha trasformato per sempre lo skyline di Milano, dando vita ad alcuni dei simboli del capoluogo lombardo. È Manfredi Catella, costruttore e presidente di Coima, noto come il “ re del mattone ” in quanto figura di spicco dell’urbanistica meneghina. Per lui mercoledì 16 luglio la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari, stessa misura cautelare proposta per l’assessore Giancarlo Tancredi e altre quattro persone con accuse che vanno dalla corruzione al falso. Tra gli indagati figura anche l’architetto Stefano Boeri, già presidente della Triennale ed ex assessore comunale, per cui però non sono state chieste misure cautelari. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Manfredi Catella, chi è il presidente di Coima “re del mattone di Milano”

