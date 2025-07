Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo | 48enne finisce in carcere

Era senza fissa dimora e su di lui pendeva un ordine di carcerazione: un 48enne è finito in manette. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri della stazione di Lecco, nel corso di uno specifico servizio. L'uomo, di nazionalitĂ romena, è stato rintracciato e tratto in arresto a causa di un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: pendeva - arresto - 48enne - mandato

Lecco, arrestato 48enne su mandato europeo; Destinatario di mandato europeo, 48enne arrestato dai Carabinieri; Lecco, ricercato in tutta Europa per guida in stato di ebbrezza: arrestato clochard rumeno.

Lecco, ricercato in tutta Europa per guida in stato di ebbrezza: arrestato clochard rumeno - I giudici rumeni contro di lui hanno spiccato un mandato di cattura europeo ... Come scrive msn.com

Mandato d’arresto europeo eseguito in Romania - Polizia di Stato - I poliziotti della questura di Bologna, in collaborazione con la Polizia rumena, hanno eseguito il Mandato di arresto europeo, richiesto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, ... Riporta poliziadistato.it