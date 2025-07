Edi gathegi protagonista di superman svela il suo spinoff e la scena misteriosa del dcu che lo anticipa

Il nuovo film dedicato a Superman ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di fumetti e cinema, grazie anche alla presenza di personaggi secondari che potrebbero aprire nuove strade narrative nel futuro dell’universo DC. Tra questi, spicca il ruolo di Mister Terrific, interpretato da Edi Gathegi. Le prime anticipazioni e alcuni dettagli nascosti nel film suggeriscono un possibile sviluppo della storyline del personaggio, con implicazioni che potrebbero espandere la continuity del DC Universe. edi gathegi ha già indicato le potenzialità di mister terrific. il futuro del dcu è promettente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Edi gathegi protagonista di superman svela il suo spinoff e la scena misteriosa del dcu che lo anticipa

