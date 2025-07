Regionali Toscana Conte | M5s contrario a Giani? Non è questione di poltrone servono forti segnali di rinnovamento

"Il M5s viene da un'opposizione al quinquennio di Eugenio Giani in Toscana e abbiamo chiesto dei forti segnali di rinnovamento. Adesso valuteremo se questi segnali arrivano alla luce anche dei confronti che stanno facendo all'interno del Partito democratico, perchĂ© è una questione innanzitutto giocata all' interno del Pd ". Queste le parole del presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, rispondendo al Fattoquotidiano.it, in merito alla contrarietĂ del M5s all'eventuale ricandidatura di Eugenio Giani alla presidenza della regione Toscana e alla possibilitĂ o meno di un accordo con i dem sul suo nome.

Regionali Toscana, Conte: "Giani? Questione non è il candidato, noi chiediamo rinnovamento" - (Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2025 Noi non poniamo mai questioni di poltrone ma questioni politiche serie.