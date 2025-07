Concerto coro Ateneo Udine a Santa Margherita del Gruagno venerdì 18 luglio

¬†Il¬† Coro ‚ÄúGilberto Pressacco‚ÄĚ dell‚ÄôUniversit√† di Udine, diretto da Fabio Alessi, si esibir√†¬† venerd√¨ 18 luglio,¬† alle 20.45, nella¬† Pieve di Santa Margherita del Gruagno, a¬† Moruzzo. Il¬† concerto, intitolato ‚ÄúVeni, Sponsa Christi! Concerto per Santa Margherita‚ÄĚ, aprir√† i festeggiamenti in onore della santa. Verranno eseguite musiche di Faur√®, Mozart e Palestrina oltre a brani della musica popolare friulana. L'articolo proviene da Udine20. 🔗 Leggi su Udine20.it ¬© Udine20.it - Concerto coro Ateneo Udine a Santa Margherita del Gruagno. venerd√¨ 18 luglio

La forza e le emozioni che solo la musica anni '90 può darvi, le ritroverete sabato 9 Agosto! Forte di Brazzacco, Santa Margherita del Gruagno, Udine

Concerto per Santa Margherita; Santa Margherita del Gruagno per ‚ÄėCastelli Aperti FVG‚Äô, ricco programma di eventi in stile medievale; A Lignano torna la Festa diocesana dei Ragazzi.

