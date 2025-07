Dicono che ci vedo benissimo | la verità? Essere cieco è stata una benedizione | Stevie Wonder replica per la prima volta alle bizzarre teorie del complotto

Voci infondate, teorie del complotto che da anni serpeggiano sui social network, mettendo in dubbio una condizione che ha definito non solo la sua vita, ma anche la sua straordinaria percezione del mondo. Ora, per la prima volta, Stevie Wonder ha risposto direttamente a chi sostiene che la sua cecità sia solo una messinscena. E lo ha fatto a modo suo: dal palco, trasformando una bizzarra fake news in un momento di profonda riflessione. Durante il suo concerto a Cardiff, in Galles, tappa del tour “ Love, Light and Song”, la leggenda della musica americana ha affrontato l’argomento con serenità e una forza disarmante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

