Oltre 100 nuovi parcheggi per auto e moto in via Mattei | intervento da 300mila euro | Decoro ad un ingresso strategico della città

ANCONA - Sono in corso in via Mattei i lavori per la realizzazione di oltre cento parcheggi gratuiti per auto e moto, destinati a migliorare la viabilità e i servizi nella zona industriale di Marina Dorica. L’intervento, dal valore complessivo di 300 mila euro, è frutto di una pianificazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: oltre - parcheggi - auto - moto

Assisi, incendio in uno dei parcheggi più grandi della città : oltre 30 auto distrutte, nessun ferito - Non ci sono stati feriti o intossicati - per fortuna - ma l'incendio avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi ad Assisi all'interno del parcheggio piazza Matteotti ha provocato gravi danni ad oltre 30 veicoli - secondo una prima stima raccolta sul posto - e il tutto potrebbe essere stato provocato.

Bacoli, parcheggi chiusi da oltre un mese: una città paralizzata - Bacoli senza parcheggi, attività al collasso: mercoledì 30 aprile la mobilitazione di cittadini e imprese per salvare la stagione turistica.

"Estorsioni per i parcheggi del Meazza . Gestione che prosegue da oltre un decennio" - La "gestione dei parcheggi dello stadio" di San Siro "con modalità estorsive", a cui avrebbe preso parte Mauro Russo (nella foto), ex esponente della curva Nord ed ex socio di Paolo Maldini e Bobo Vieri (estranei all’inchiesta), "pare andare avanti da più di un decennio".

Un'altra perla dell'estate teatina è che non serviva un parcheggio in piazza Garibaldi... Allora buttiamoli 277 stalli per auto più 20 stalli per moto a 500m da piazza San Giustino, vero? (Foto dal sito roliassociati.it Copyright 2024 © Studio Tecnico Ingegneri Roli Vai su Facebook

Oltre 100 nuovi parcheggi per auto e moto in via Mattei: intervento da 300mila euro: «Decoro ad un ingresso strategico della città »; Ottantacinquemila parcheggi per oltre duecentocinquantamila auto: il Comune scatta la fotografia della sosta in città e pensa a un futuro smart; L’organizzazione della sosta. Oltre mille posti per le auto. Ausiliari per i parchimetri.

Arrivare in auto allo show degli AC DC: i parcheggi - Tariffe giornaliere: autobus 60 euro; minibus (fino 16 posti) 20 euro; auto fino a nove posti 15 euro; ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Parcheggi per l'Autodromo di Imola - Per chi arriva in auto, i parcheggi (oltre 40) saranno accessibili dalle 7 del mattino di sabato 12 luglio. Riporta ilrestodelcarlino.it