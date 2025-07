Almeno i vicini non ci daranno fastidio | arrivano in hotel e scoprono che la camera è vista cimitero il video della loro reazione è virale

Immagina prenotare una camera in una tenuta storica per vivere attimi di relax, poi aprire la finestra e trovare un cimitero. Una vacanza tranquilla, insomma, ma forse cos√¨ lo era un po‚Äô troppo. √ą questo quanto successo a una coppia spagnola. I due avevano deciso di pernottare in un vecchio monastero nella regione di Ribeira Sacra a Ourense, in Spagna. Poi hanno aperto la finestra e scoperto gli insoliti vicini di stanza. La reazione dei due √® diventata virale su TikTok, con il video che ha superato le dodici milioni di visualizzazioni con oltre sei milioni di like. ‚ÄúQuello che √® certo √® che i vicini non ci daranno fastidio ‚Äú, ha detto ironicamente Pascual, l‚Äôuomo della coppia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

