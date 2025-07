Germania e Francia chiedono negoziati sui dazi seri e mirati

Roma, 16 lug. (askanews) - Il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil ha affermato che Francia e Germania vogliono negoziati sui dazi "seri e mirati" con gli Stati Uniti durante una conferenza stampa a Genshagen, nel Brandeburgo, con il suo omologo francese Éric Lombard. "Siamo d'accordo che il conflitto sui dazi debba essere risolto e che non ci aiutano nuove minacce o provocazioni quotidiane. Vogliamo negoziati seri e mirati con gli Stati Uniti, questo è ciò che sostengono Germania e Francia, questo è ciò che sosteniamo nell'Unione Europea. Noi europei siamo uniti e siamo risoluti: vogliamo un accordo equo con gli americani". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Germania e Francia chiedono "negoziati sui dazi seri e mirati"

Macron, Del Debbio a valanga: "Fuori come un bambinetto, ora asse Francia-Germania" - La Germania, col brivido, ha il suo nuovo cancelliere, il decimo della sua storia. “Che giornata”: Friedrich Merz non ha avuto altre parole a margine del verdetto per descrivere quanto appena vissuto.

Vertice sull'Ucraina a Londra con Usa, Gb, Francia e Germania, sul tavolo piano di pace di Trump, ma Zelensky: "Mai Crimea alla Russia" - Non ci sarĂ il Segretario di Stato Usa Marco Rubio, ufficialmente per "motivi logistici", anche se dietro potrebbe esserci il "no" di Zelensky sulla Crimea Vertice sull'Ucraina a Londra con le delegazioni Usa, Gb, Francia e Germania.

Accordo di pace Russia Ucraina, l'ultima proposta di Trump: Zelensky accetti l'occupazione | Oggi a Londra riunione di Usa, Gb, Francia, Germania e Kiev - ??????Putin propone di congelare la guerra lungo la linea del fronte. Kiev convoca l'ambasciatore cinese: "Coinvolti nella guerra"

Di fronte ai #dazi del 30% annunciati da #Trump l’#UE punta su una strategia duplice: porta aperta ai negoziati fino al 1° agosto, ma contromisure pronte all’uso. #ISPIDailyFocus: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/dazi-usa-ue-negoziato-sul-filo-del-raso Vai su Facebook

Dazi Usa, Irlanda e Germania i Paesi Ue più colpiti. E l’Italia? - I dazi al 30%, previsti dall’1 agosto, sulle importazioni di prodotti da Paesi Ue negli Stati Uniti sono identici per tutti i Paesi, ma l'impatto è diverso. Lo riporta tg24.sky.it