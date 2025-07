Juventus Women subito Serie A per il talento Ferraresi | la centravanti della Primavera campione d’Italia giocherà in questa squadra I dettagli sul trasferimento

di Mauro Munno Juventus Women, subito Serie A per il talento Ferraresi: gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. La Juventus Women continua a puntare sui giovani talenti e, per la stagione 202526, ha deciso di dare a Eleonora Ferraresi la possibilitĂ di crescere e farsi le ossa in Serie A, cedendola in prestito secco alla Ternana. Come appreso da , la giovane attaccante, nata nel maggio del 2007, dopo aver firmato negli scorsi mesi il suo primo contratto da professionista con la Juventus, con scadenza fissata al 30 giugno 2027, andrĂ in prestito secco alla Ternana Juventus Women, chi è Ferraresi: una delle protagonista con la Primavera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, subito Serie A per il talento Ferraresi: la centravanti della Primavera campione d’Italia giocherĂ in questa squadra. I dettagli sul trasferimento

