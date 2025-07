Siria Israele bombarda il ministero della Difesa e il palazzo presidenziale a Damasco | le immagini dell’attacco

L’esercito israeliano ha colpito la sede del ministero della Difesa siriano a Damasco. “Poco fa, l’esercito ha colpito l’ingresso del quartier generale militare del regime siriano nella zona di Damasco, in Siria”, si legge in una nota delle Idf. L’aviazione di Tel Aviv ha anche colpito il palazzo presidenziale. Nelle immagini pubblicate su Telegram si vedono le potenti esplosioni avvenute nel centro della cittĂ . “I colpi piĂą pesanti sono iniziati” ha detto il ministro della Difesa Israel Katz. In precedenza aveva avvertito il regime di Damasco di pesanti attacchi se le forze del regime non si fossero ritirate da Sweida, cittĂ drusa nel sud. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

