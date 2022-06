Cesare Cremonini | chi è | età | carriera | canzoni | chi è la fidanzata | date tour 2022 | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 giugno 2022) Tutto pronto per un’altra puntata imperdibile di Domenica In. Il salotto televisivo più amato di Mara Venier. Tra i tanti ospiti ci sarà anche il meraviglioso. Ecco qualche curiosità! View this post onA post shared by(@: chi è, età,è nato a Bologna il 27 marzo del 1980 ed è un noto cantautore, attore e scrittore. E’ stato il frontman e l’autore delle più importantidel gruppo Lunapop, poi nel 2002ha annunciato lo scioglimento e ha proseguito la suada solista: nel ...