Calcio, Lorenzo Pellegrini: “L’Italia deve ripartire dai giovani” (Di domenica 5 giugno 2022) “È andata bene, sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Non era semplice, soprattutto dopo tutte le cose che si sono dette in queste giorni. Più che i giocatori, dovevamo ritrovare il gruppo di uomini. Si è rivista una gara da squadra, soprattutto contro una squadra fortissima come la Germania”. Così, dai microfoni di Rai Sport, l’autore del gol delL’Italia di questa sera, Lorenzo Pellegrini. “L’Italia deve ripartire dai giovani, io cerco sempre di dire la verità – continua -: ci sono tanti ragazzi che si sono messi a disposizione e hanno dato il massimo. Non ho mai visto nessuno raggiungere risultati senza dare il 100%. Non dobbiamo abbatterci dopo una sconfitta, non dobbiamo esaltarci dopo una vittoria”. (Ansa). (foto@Vivo Azzurro-Twitter) Clicca qui per ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 5 giugno 2022) “È andata bene, sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Non era semplice, soprattutto dopo tutte le cose che si sono dette in queste giorni. Più che i giocatori, dovevamo ritrovare il gruppo di uomini. Si è rivista una gara da squadra, soprattutto contro una squadra fortissima come la Germania”. Così, dai microfoni di Rai Sport, l’autore del gol deldi questa sera,. “dai, io cerco sempre di dire la verità – continua -: ci sono tanti ragazzi che si sono messi a disposizione e hanno dato il massimo. Non ho mai visto nessuno raggiungere risultati senza dare il 100%. Non dobbiamo abbatterci dopo una sconfitta, non dobbiamo esaltarci dopo una vittoria”. (Ansa). (foto@Vivo Azzurro-Twitter) Clicca qui per ...

